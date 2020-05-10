防疫當前，政府部門每天公布的確診人數看得讓人膽戰心驚，今年2020年可說是一個不平靜的年，除了新型冠狀病毒肺炎疫情延燒至今仍方興未艾外，國內外名人相繼辭世也令人感嘆惋惜，先是美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）墜機身亡，另外「國標舞女王」劉真等不到換心病逝，緊接著是日本諧星志村健因為感染新型冠狀病毒肺炎病逝東京，以及前行政院長郝柏村因為年事已高造成多重器官衰竭病逝……，今年還沒有過到一半，就發生了不少重大事件，著實讓人不勝唏噓；以下小花平台從人身風險保障觀點出發，提醒你重新檢視過去、回顧過往種種的同時，別忘了要「活在當下」、珍惜每一個今天，不要等若干年後再回頭看，依然感到後悔！

小心投資理財時容易陷入的3大迷思

根據美國一項研究調查，詢問100名臨終老人：「在你的人生中，感到最大的遺憾是什麼？」不意外的，幾乎所有人的答案都是「沒有嘗試過的冒險」、「不曾追尋的夢想」……，或許這也正好說中了你我的心聲，年輕時兢兢業業、小心翼翼，年老沒有體力了，才在後悔為何年輕時不勇敢一點、積極一點去做自己想做的事？

「人要活在當下」這個道理相信人人都懂，尤其在全力朝著自己的夢想前進的同時，也需同步檢視個人「籌碼」是否充足，「你做好保險理財規劃了嗎？」小編認為，儘管錢不是萬能的，但是如果沒有錢就萬萬不能，備妥足夠的「籌碼」後，更完善進行多元資產配置，可以毫無顧慮地著手規劃個人風險保障。

以下小花平台保險顧問整理在投資理財時容易陷入的3大迷思，提醒你時時留意不要「中招」了：

迷思1、將雞蛋全放在一個籃子裡

首先，先試問自己：是否只偏好某幾檔投資標的且經常就把錢全部投進去？小心，你已經陷入了第1個迷思！小花平台保險顧問提醒，千萬不要將雞蛋全放在一個籃子裡，以免「一子錯，滿盤皆落索」，可以多選擇不同屬性的投資標的，一來分散不必要的波動風險，也能防止「骨牌效應」般的全部虧損。

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迷思2、人云亦云、盲目跟風

在釐清了第一個迷思後，再來捫心自問：聽到別人「報明牌」說哪幾檔投資標的可以賺錢，你會聽進耳裡也跟著買進？如果是，你已經陷入了第2個迷思！隨著現代科技的進步，投資理財工具日益豐富多樣，小花平台保險顧問建議，善用長期穩定且安全的理財工具，多充實自己，也經常諮詢專業理財顧問，針對投資理財一事，不再盲從和人云亦云，要有自己的看法與想法。

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(中時電子報)