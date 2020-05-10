一年一度的母親節又要到啦，相信每個為人母者，在盡心盡力照顧好家人的同時，也會希望永保光鮮亮麗的外表、給足孩子面子「我有一個漂亮的美辣媽！」日前小編看到一則外媒整理報導：「雖然已是媽媽卻絲毫看不出是媽媽的韓國女星……」，介紹幾名儘管已經身為人母，外表、身材卻一點也不「媽媽」的線上女藝人，著實讓人投以無比羨慕的眼光；在母親節前夕，小花平台本周專題報導特以螢光幕上漂亮的女藝人為題，看她們如何同時兼顧為人母親的雙重身分，提醒已經身為人母的讀者們，好好愛自己，及早做好個人風險保障規劃，「因為保護了自己，等於也是保障了家人！」

該則外媒報導介紹了幾名目前仍在線上很活躍的女藝人，平均年齡約在40歲左右，不僅外表保養得宜，產後仍擁有著姣好的面貌與身材、一點都看不出實際年齡，著實讓人羨慕啊～

像是有「韓國第一美女」稱號的金喜善，現年43歲，生下一女後，體態依舊纖細，多年來維持凍齡美貌不墜；還有演出「我的野蠻女友」一片、在國內享有高人氣的全智賢，生下兩個兒子的她，身材體態也維持得相當好，韓國媒體更以「就好像吃了防腐劑般貌美如初」來形容她，只要是有關美貌的排行，她絕對是榜上有名。

此外，最近以《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》一劇賺人熱淚、打動不少人心，由金泰希演繹鬼媽媽自然流露出的內心戲陳述，讓許多同為人母的觀眾看得心有戚戚焉，入戲之深也真實反映在收視率上……；頂著從首爾大學畢業的高學歷光環，她在生下兩個女兒後，聲勢不墜反升、美貌也依舊，仍然保有「韓國第一天然美女」的稱號！

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每年5月的第2個星期日就是一年一度的母親節，今（109）年的母親節就在5月10日，不要忘了問候一聲、關心一下媽媽喔～尤其如果妳也是個媽媽，好好慰勞自己、振奮一下精神吧；同樣身為人母的小編深刻地認為，唯有把身體照顧好、把心靈照顧好，才是真正對自己好，也才有餘力去關心、照顧他人。

小花平台保險顧問針對不同身分的媽媽，包括：新手媽媽、職業媽媽及熟女媽媽等，提出專業保險理財規劃建議，分述如下：

(中時電子報)