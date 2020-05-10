5月1日勞動節即將到來，上班族不妨趁此時檢視自己的保障是否足夠，尤其是當台灣已步入老年化社會，每個人更是需要為自己做好保險保障規劃，不論是已成家立業的「已婚上班族」，還是輕鬆自在、無家累的「單身上班族」，都各有其適合的保險規劃方式，以下聽聽小花平台保險顧問梁鴻毅的建議。

單身上班族、建議首選醫療險＋重大傷病險

「一人飽、全家飽」是單身上班族的最佳寫照，由於尚未結婚成家、經濟負擔也較輕，梁鴻毅指出，在這個階段最重要的就是要懂得照顧好自己，在保險保障規劃的順序上，建議將實支實付型醫療險和重大傷病險列為優先考量，萬一不幸罹患疾病或是發生意外需要住院時，除了因為要接受治療而必須暫停工作外，還有龐大醫療費用支出等問題，「讓保戶當下安頓生活！」

其次，建議投保因為疾病、意外造成失能而無法工作甚至無法自理生活能力的失能照護險，避免長期照護花費成為一筆龐大的開銷；最後再用年金險規劃退休生活費用，其特性是活多久就領多久，這樣就不用擔心長壽風險的問題。

已婚上班族、定期壽險＋醫療險＋重大傷病險

因為正處家庭責任重大期，其主要保險保障規劃是以填補家庭經濟、醫療費用為主，梁鴻毅建議，此時應該優先投保定期壽險來保障房屋貸款、家人日常生活或是子女教育基金等費用支出，其次是投保醫療保障的實支實付型醫療險、重大傷病險。

另一方面，近幾年愈來愈受到重視的失能照護險也一定要投保，除了可以保障因為疾病或是意外導致的失能，以補足當家人無法親自照料、需要額外聘請看護及收入中斷時所衍生的龐大費用風險；除此之外，梁鴻毅也提醒，退休規劃一定不能忘記，不論投入的金額多寡，有規劃總比沒規劃好，不妨投保遞延年金險，做為未來個人退休後之用。

最後，梁鴻毅再次呼籲，保險不一定是買愈多愈好，也不一定是保費愈貴愈好，如果買貴了、買多了、買重複了，卻沒有買到自己真正需要的保險都是不適當的，「唯有根據自己需求買到適當的保險，才是最正確的買保險方式！」

(中時電子報)