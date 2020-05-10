凱特王妃上節目大爆料，在家自學期間，喬治王子會對夏綠蒂公主吃醋，因為妹妹的作業比較好玩。

因應新冠肺炎疫情，英國已經封城一個多月，這段期間學校關閉、學生在家自學。英國王室也不例外，喬治王子（Prince George）與夏綠蒂公主（Princess Charlotte）在家學習，媽媽凱特王妃爆料，小喬治會對妹妹吃醋，因為夏綠蒂的作業比較好玩。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，凱特王妃7日用視訊方式接受英國獨立電視台（ITV）「今晨」（This Morning）節目專訪，分享自己近期的新計劃以及防疫期間家人的近況。

她在節目中大爆料，指出2個孩子在家自學期間，6歲的小喬治會「嫉妒」5歲的夏綠蒂，因為妹妹的回家作業比較好玩。「喬治會非常生氣，因為他想要做所有夏綠蒂的作業，蜘蛛三明治比讀寫功課酷多了。」

凱特也提到，封城期間他們一家使用視訊的機會比以前多更多了，她透露現在幾乎每天都會和家族成員視訊，聊聊最新近況，因此現在家人間比以前更常聯絡了。

(中時電子報)