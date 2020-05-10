一名汽車駕駛開車發現前方雙載騎士疑似迷路，便一路緊跟在後「護送」，事後還公布了一段22秒影片，但網友看後笑說，原來機車後座的馬尾妹，短裙被吹起，露出雪白圓臀，還穿黑色小丁丁，才會讓原PO捨不得走。

影片中，男騎士騎著載著一名馬尾正妹疑似在找路，突然一陣大風吹來，只見穿著露肩T恤的短裙正妹，裙襬飛起，露出丁字褲與雪白圓臀，讓後方駕駛傻了眼。

機車後座的馬尾妹，短裙飛起露出雪白圓臀，讓後方駕駛一路緊跟「護送」。（圖／翻攝自LIN)E

這段22秒影片曾在臉書與LINE瘋傳，網友留言直呼「散熱啦」、「這種我也看過，一堆人也跟著看」。還有人打趣說：「大家都不會超他車！」。

(中時電子報)