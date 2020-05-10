一名汽車駕駛開車發現前方雙載騎士疑似迷路，便一路緊跟在後「護送」，事後還公布了一段22秒影片，但網友看後笑說，原來機車後座的馬尾妹，短裙被吹起，露出雪白圓臀，還穿黑色小丁丁，才會讓原PO捨不得走。
影片中，男騎士騎著載著一名馬尾正妹疑似在找路，突然一陣大風吹來，只見穿著露肩T恤的短裙正妹，裙襬飛起，露出丁字褲與雪白圓臀，讓後方駕駛傻了眼。
這段22秒影片曾在臉書與LINE瘋傳，網友留言直呼「散熱啦」、「這種我也看過，一堆人也跟著看」。還有人打趣說：「大家都不會超他車！」。
(中時電子報)
一名汽車駕駛開車發現前方雙載騎士疑似迷路，便一路緊跟在後「護送」，事後還公布了一段22秒影片，但網友看後笑說，原來機車後座的馬尾妹，短裙被吹起，露出雪白圓臀，還穿黑色小丁丁，才會讓原PO捨不得走。
影片中，男騎士騎著載著一名馬尾正妹疑似在找路，突然一陣大風吹來，只見穿著露肩T恤的短裙正妹，裙襬飛起，露出丁字褲與雪白圓臀，讓後方駕駛傻了眼。
這段22秒影片曾在臉書與LINE瘋傳，網友留言直呼「散熱啦」、「這種我也看過，一堆人也跟著看」。還有人打趣說：「大家都不會超他車！」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。