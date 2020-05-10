自從澳媒《每日電訊報》最先聲稱一份由美、英、加、紐、澳等國組成的國際情報組織「五眼聯盟」的一份文件中，指控大陸隱瞞疫情以及病毒可能從武漢實驗室流出，不僅引起高度關注，更讓美保守派大肆宣傳。不過，此一文件是否屬實現在遭到高度質疑，除了澳洲情報圈懷疑可能是美大使館在「放風聲」之外，德情報單位指出，五眼聯盟中的五國對於此一聯合文件並不知情。

據《德國之聲》引述德媒《明鏡週刊》指出，德國聯邦情報局（BND）副局長斯澤斯尼（Werner Sczesny）在向德國會外交委員會高層會報有關大陸在新冠疫情有關的資訊，並提到所謂「五眼聯盟」的檔時表示，這份檔可能由一個外部合作機構完成，最終被張冠李戴了，但是也可能是人為故意傳播的假消息。

報導指出，各國針對新冠病毒是否來自於武漢病毒研究所這一推測存在意見分歧，德國聯邦情報局向「五眼聯盟」下的合作情報機構就川普政府一再宣傳的「實驗室流出病毒」說提出詢問，但這五國的情報機構沒有一家願意證實先前一再強調有大量證據的川普與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的說法。

報導稱，一份給德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）的內部文件指出，那份聲稱是引用「五眼聯盟」的文件，其實是美國政府自己的論點，是「故意轉移注意力的障眼法」，認為川普希望透過「實驗室流出病毒」此一說法掩飾自己過失。同時，澳洲情報圈高度懷疑，《每日電訊報》（The Telegraph）取得的五言聯盟文件，其實是美駐澳大使館刻意將美國人員蒐集資料包裝成「五眼聯盟」的文件，藉此「帶風向」。

此外，《明鏡》同時也根據德國聯邦情報局掌握的消息表示，疫情爆發後，大陸高層曾當面敦促世界衛生組織（WHO）推遲發佈全球警告。報導指出，中國大陸國家主席習近平在1月21日與世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的通話中請求該組織，推遲發佈有關病毒人傳人的資訊和大流行病警告。據德國聯邦情報局估計，全世界因此損失了4到6周抗擊病毒的時間。

(中時電子報)