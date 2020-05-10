樂觀開朗又勇敢的曾鈺媗（左2）獲選家扶基金會全國自強兒童，就讀體育班專長柔道項目、也熱愛跳舞，過去幾個月來經常請假陪母親北上治療，卻因疫情無緣上台領獎，她懂事得笑說沒關係，現在最重要的是把功課補上、把家裡照顧好，不讓爸媽操心。（謝瓊雲攝）

彰化伸港鄉15歲國二少女曾鈺媗，母親4年前確診罹患血癌，熱愛柔道與舞蹈的她，不顧家人顧慮與反對，決定捐骨髓救媽媽，去年底順利移植成功，如今每月陪媽媽北上治療，病況穩定無排斥，她說，媽媽只有一個！讓曾母感動的說，鈺媗就是上天給她最好的禮物。

就讀國二的曾鈺媗是家中長女，還有小六的妹妹、小四的弟弟，因父親10年前脊椎受傷無法再工作，只能打零工維持家計，5口之家與爺爺擠在鄉下老舊平房同住；開朗懂事的她常主動照顧老小、幫忙家務，減輕爸媽負擔，在體育

班上很受同學歡迎，除接受柔道培訓，也是彰化家扶中心輕舞飛揚舞蹈班的一員，常辛苦練舞、四處演出。

彰化家扶中心主任王震光表示，原本是由鈺媗的舅舅進行骨髓移植手術，不料後來產生嚴重排斥，在醫生建議下改與鈺媗配對成功，但爸媽擔心影響她課業，也擔心移植手術對還在成長發育的她產生副作用，但她堅持要捐，不怕苦不怕累，孝心讓大家都非常感動；她今年度也代表彰化也選成為家扶基金會全國自強兒童。

王震光說，骨髓移植手術後，初期每周都由媽媽從伸港一路騎車載她到彰化火車站，母女倆再搭火車北上台大醫院，就醫之路真是漫長而艱辛，所幸四個月來，母女均復原良好；擔心學校課業荒廢太久跟不上，現在改由曾爸爸陪同媽媽去台大回診、化療，及服用讓骨髓移植的穩定藥物，每個月仍需住院3天，鈺媗返回校園正常上課，回家仍要照料爺爺和弟妹，令人既感動又心疼。

曾鈺媗說，將來想當一個富有正義感的檢察官，為了不讓爸媽操心，她自許在課業上盡最大努力，因為長期練舞、學柔道，辛苦的培訓過程中，她學會堅持下去不要放棄！她說會把同樣信念用在學業上，利用課餘苦讀、溫書，若不懂主動發問、學習，努力朝將來目標邁進。

受疫情影響，大型表揚典禮全取消，彰化家扶9日全縣跑透透，由各區委員與社工督導同步到10位自強母親、10位自強兒童與2位模範寄養媽媽家中關懷表揚，親自將榮耀與祝福送達每位獲表揚者手心，藉以肯定22位獲表揚者不畏艱辛勇於面對挑戰，並能持樂觀態度看待生活中一切險阻之堅毅精神。

(中時 )