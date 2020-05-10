政院宣布擴大紓困，六都中除了新北，都表態地方審過就免送中央，僅侯友宜堅持蘇貞昌的「中央審核」命令，因而慘遭綠營側翼及網軍砲轟 (圖／本報資料照)

近幾年特定網軍橫行PTT，去年總統大選備戰期間更為嚴重，其中以「卡神」楊蕙如集團最為知名，迫使站方關閉新帳號註冊，也抓出超過3000名卡神集團網軍，但在選後網軍似乎有重生跡象，但攻擊的目標不再是韓國瑜，除了原本的柯文哲外，如今新北市長侯友宜似乎也成為新的對象。

7日下午，行政院長蘇貞昌為紓困亂象出面致歉，並表示「中央審核，基層免責」，未料9日除了新北以外的五都都表示只要地方審核通過，就不必再送中央，僅侯友宜堅持交由中央審定，隨即遭受綠營粉專與側翼猛烈砲轟，更有網友自稱是衛福部基層員工的「朋友」，請他代為報爆料，文章中痛批新北政府不做事，害衛福部員工加班到5點，聯資料都key不到一半，怒嗆侯友宜不把新北人看眼裡，文章事後也被轉至綠營粉專《迷因力量》分享。

然而原PO發文後不久，遭到猛烈砲轟，隨即刪除文章，但早已被其他鄉民備份，不少人紛紛嘲諷：「怎麼又自刪了」、「哭完就刪文了，可憐哪」、「這文體跟idcc好像啊」、「看起來蟑螂又開始活躍了」、「風向帶不起來自刪XD」、「攻擊模式跟只是堵藍一模一樣呢」、「八卦版被搞到都不知道是真爆料還是網軍在亂」、「PO了又刪，這樣KPI怎麼算啊」、「中央不想辦幹嘛要地方收件」、「衛福部員工咧，當面出來跟陳時中講啊」、「反國民黨，但這篇真的超廢」、「原PO八卦版第一篇就是這種文」、「蟑螂還敢假扮公務員」、「又是idcc體」、「迷因力量已經轉文了」、「可以，這很idcc」、「來了，開始一條龍狂黑了」。

9日晚間，PTT接連出現兩篇文章，一篇指控韓國瑜女兒韓冰在高鐵站耍特權，另一篇則是攻擊侯友宜文章，兩篇共通點都是PO文帳號登入次數不到1000次，且PO文不久後隨即自刪，但都被鄉民備份。

(中時電子報)