高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，國民黨主席江啟臣今晚開直播時呼籲民進黨，經濟振興與紓困都有賴大家團結一致，此時此刻，民眾絕對不樂見社會中有對立與激化，或者政黨間的惡鬥。

江啟臣上任國民黨黨魁後，陸續走訪各個縣市，已走訪19個縣市，今晚下榻在澎湖，在晚間邊吃澎湖名產花生糖邊開直播，從萬元紓困之亂談起，指連到澎湖與議員座談砲聲隆隆，隨後話題回到自家黨務改革，預告改革委員會的兩岸、青年、組織、財務等面向緊鑼密鼓開會，將在6月提出具體結論與建議。

對於被視為江啟臣上任第一道關卡的罷韓案，江啟臣說，雖然選舉罷免都是民眾的公民權，作為政黨也必須尊重，但在此時任何要刻意挑起民眾對立的作為，民眾都不會樂見。

江啟臣呼籲執政黨，此時此刻，人民的團結比什麼都來得重要，我們缺乏的絕對不是社會對立或民眾情緒，在520前夕，相信蔡英文也應該不樂見社會對立的產生。

江啟臣補充，在疫情的管控甚至接下來經濟振興與紓困工作，還有賴大家團結一致，共同面對時刻，此時絕對不樂見社會當中有對立、激化，或者政黨之間的惡鬥。

江啟臣強調，無論如何，國民黨作為政黨，對於所有藍營從政同志，絕對是最好的夥伴關係，所有需要黨中央協助的，都會跟他們並肩合作，「當然也包括高雄在內」。

江啟臣指出，相信韓國瑜絕對會盡全力，用最大誠意把市政做好，即便面對罷免挑戰與危機，但相信整個市府團隊，在韓國瑜的領導之下，非常兢兢業業地想要做好高雄市政。

江啟臣表示，台灣的民主政治發展至今，有些制度經過一次次考驗修正，讓民主發展更加成熟，包括過去修訂選罷法降低罷免門檻等，但這樣的規定是否合理，或造成冤冤相報、惡性循環，引發各界關心，尤其台灣民主正要健康發展，制度上配套檢討改進，勢必有其需要，不管任何人執政，都要思考的地方。

江啟臣也感嘆，對於126歲的國民黨，有過去歷史發展與軌跡，有人稱其為包袱，也有人覺得經典值得傳承，他覺得「國民黨的改革，不是拿榔頭打掉重練，而是執手術刀，細膩地動手術後再縫合，確保元氣也很重要」。

(中時 )