年初以一曲〈美人兮〉受到矚目的唱跳女團「怪怪系女孩MeetU」曉淇、鐘雅兩團員，遇出道後第一個母親節，為向媽媽表達感謝之意，各自別出心裁為媽媽慶祝，曉淇親自下廚做好料、鐘雅則遵循傳統幫媽媽洗腳。

曉淇（右）親自到市場買菜，烹調一桌好料慰勞媽媽。

曉淇除了服裝設計方面的才華外，也很會做好料。她決定親自到市場買菜親自下廚烹調一桌好料慰勞媽媽，曉淇表示：「媽媽是個職業婦女，卻將一家人照顧得很好。」出道不久遇疫情，工作上受到影響，「大家都很辛苦，下廚向媽媽表示心意，感謝她的體諒。」

曉淇（左）在出道後第一個母親節做菜，感謝媽媽支持。

鐘雅為媽媽洗腳

鐘雅則是遵循家裡的傳統，幫媽媽洗腳，感謝媽媽一年的照顧，貼心的她還不忘跟媽媽說：「媽媽我愛你。」出來道中第一個母親節在家人的支持下度過，心中充滿感恩。

鐘雅（右）幫媽媽洗腳，感謝媽媽的照顧。

母親節這天許多醫療及警消人員也堅守工作崗位，鐘雅細心提醒「不管多忙、在外工作也記得打電話跟媽媽說一聲『媽媽放心，我很好』。」

(中時 )