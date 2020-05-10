桃園區中山路上一棟3層樓透天厝母親節發生火警，簡女命喪火場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園區中山路上一棟3層樓透天厝母親節發生火警，簡女命喪火場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

悲傷母親節！桃園區中山路上一棟3層樓透天厝，10日清晨5點多慘遭祝融，因民宅內外堆放大量資源回收物，火勢一發不可收拾，也增添救援困難，打火弟兄深入火場，陸續救出5人，66歲劉女嗆傷送醫，但30歲的簡女仍回天乏術。

母親節清晨惡火 桃園女成焦屍母送醫

桃園市消防局10日凌晨接獲報案，稱桃園區中山路上、武陵高中斜對面的一棟水泥透天厝發生火警，立即出動消防車25輛、救護車4輛以及76名消防人員到場救援，第一消防大隊長賴志忠也現場坐鎮指揮，但火舌不斷竄出，一旁民眾也高嚷有人受困。

消防員不斷打火並深入火場，但因屋內外堆放大量資源回收物，增添搜索救援困難，3名住戶順利被救出，滿臉燻黑驚恐，意識清晰，紛紛嚷著屋內還有人，消防員持續搜救，順利救出66歲劉姓婦人，緊急給氧送醫治療，但30歲的簡女尋獲救出時已回天乏術。消防員初判起火疑在2樓，詳細起火原因仍待釐清。

(中時 )