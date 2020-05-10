小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（10日）新聞重點。

【1】蔡就職vs.陸兩會 事件環環相扣 2020關鍵5月 決定台灣安危走向

5月的18至19日世衛組織將召開世界衛生大會（WHA）、20日蔡英文總統就職演說、21日大陸全國政協會議開幕、22日大陸全國人大會議開幕、本月底前美國擬發布新冠肺炎疫情究責報告。從18日起，國內外將有一連串的重大事件陸續登場，彼此環環相扣，不僅將決定兩岸未來走向，也攸關台灣安危，蔡政府應該步步為營。

【2】找對代孕媽 台美夫夫圓求子夢

台灣同婚合法化即將屆滿一周年，艾美獎得主艾拉（Beth Aala）執導的美國公視紀錄片《祝你好孕》（Made in Boise），深入全美最大代理孕母重鎮愛達荷州首府波夕拍攝，鏡頭紀錄4位「兼職」的代孕母親與客戶合作的心路歷程，以及她們「懷著陌生人小孩」的複雜心境，其中有一對台美同志伴侶還因此一圓求子夢。

【3】疫情趨緩 母親節人潮出籠

在連續27天無本土病例的好消息加持下，民眾樂意攜家帶眷戴口罩外出逛街、用餐歡度母親節，從北到南，百貨、飯店、景區消費人潮翻倍成長。熱門地段如台北火車站、東區百貨內的餐廳訂位幾乎客滿，餐廳電話接不停，百貨業者鬆一口氣說：「真的悶太久，人潮終於回來了。」

【4】酒店何時復工 業者三問陳時中

八大行業當中酒店業者，自4月9日起被中央要求暫停營業至今，估算有48萬人工作權、生存權受到影響，雖指揮中心宣布「有條件解禁」，卻把復業問題丟給地方，9日包括新北市、台南、台中等市首長都抱持反對態度，長期關注酒店工作者權益的臉書粉絲專頁「酒與妹仔的日常」，為此提出三問，希望與衛福部長陳時中對話，「不要再忽視我們」、「勿忘酒店妹」。

【5】企業獻愛遭打壓 水神挨罰

新冠疫情尚未告歇，旺旺集團自2月4日起以公益之手捐助水神助全民防疫，然而台北市衛生局卻截取水神官網中噴灑手部及口腔清潔兩張示意圖，認定廣告涉及療效，違反藥事法規定，將裁罰66萬元，並指稱是中央交辦，水神批現在「防疫也遭政治化。」

(中時電子報)