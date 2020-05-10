【1】疫想不到 國際級節慶全喊卡

一個看不見的敵人，一場突如其來的疫情，把西班牙推落恐怖深淵。新冠病毒肆虐，昔日的世界第2觀光大國，確診和死亡人數高居全球前5名。留得青山在才是王道，西班牙被迫提早宣布，下半年的行事曆亮點、吸引國內外龐大觀光潮的傳統重頭戲─奔牛節與番茄節全部取消，明年再來。

【2】慕尼黑啤酒節停辦 酒迷哭哭

隨著疫情趨緩，德國總理梅克爾6日與各邦首長會商後達成決議，將放寬經濟限制措施，允許國內所有商店重新營業，德國足球甲級聯賽也將在5月下半月以無觀眾的形式復賽。只不過，全世界最大的啤酒狂歡嘉年華「慕尼黑啤酒節」，就沒這麼幸運了，因為巴伐利亞邦早早便宣布，今年的慕尼黑啤酒節停辦！

【3】史上頭一遭 美國火人祭暫停

新冠肺炎的另一個受害者，是美國內華達州沙漠的年度暗黑盛會─火人祭（The Burning Man）。主辦單位4月宣布，原定8月底登場的火人祭，因新冠肺炎大流行，為保持社交距離避免群聚感染，只好忍痛取消，寫下史上頭一遭。在漆黑夜色中，火人深陷熊熊烈焰燃燒的震撼畫面，只能等待明年了。

(中時電子報)