【1】噪音車橫行 北市取締沒路用

噪音車擾人清夢，北市近5年收到民眾檢舉噪音車多達2萬4544件，其中，承德路、基隆路、內湖路、忠孝東路、市民大道、民權東路、羅斯福路等7條路連續5年入列，北市議員張斯綱批評，市府取締效果不彰，要求北市府比照新北市、桃園市、台南市，加強運用車牌辨識結合噪音偵測系統，加強取締。

【2】竹縣補助藥局衛所 各2千元

2月起實施「口罩實名制」迄今，健保藥局及衛生所第一線藥師耐心提供服務，讓民眾買到口罩，功不可沒，新竹縣長楊文科決定補助縣內125家健保藥局和13鄉鎮衛生所各2000元，協助添購新健保IC卡讀卡機及防疫物資。

【3】台中星泉湖重生 美景變夯點

帝國糖廠台中營業所去年底正式開幕，種植在園區內星泉湖的心型水草，被網友稱為「戀愛之湖」，吸引人潮搶拍，本來快乾涸的人工湖變成會呼吸的湖泊，不僅見證台中市政府改善生態奏效，也變身為熱門的新景點。

【4】嘉縣新住民特展 訴說生命經驗

嘉義縣新港文教基金會新港文化館今年邁入第15年，基金會邀請越在嘉文化棧負責人阮金紅合作「擁抱新樂園─東南亞常民文化特展」，由阮金紅與兩位新二代鄒佳晶、劉千萍共同策展，展覽9日開幕，展期至9月1日，除帶觀眾認識最道地的東南亞文化外，也透過裝置藝術讓觀眾感受新二代曾經歷的人生場景。

【5】買菜送康乃馨 攤商炒熱母親節

受新冠肺炎疫情影響，雖然母親節來臨卻感受不到以往氣氛，民眾不只改在家中慶祝，連遠在台東關山鎮的零售市場都受到衝擊，許多慶祝活動都因此取消或縮小規模，有賣菜攤商自掏腰包買了百束康乃馨送同業及顧客，感謝天下母親的辛勞。

(中時電子報)