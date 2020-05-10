獨！傷者爆錢櫃想拿3600元換切結 嚇訴訟漫長拒道歉

錢櫃大火造成6死、50多人受傷，但事後卻遭受害者踢爆，董事長練台生與錢櫃方非但拒絕道歉，甚至還拿出切結書，希望能透過3600元，要求傷者放棄法律責任，令被害人痛批，根本沒把人命當人命，難道把生死存亡的際遇，當作吃喜酒送紅包，花錢就想打發，甚至透露，當時錢櫃代表還恫嚇打官司，恐怕耗時費日，屆時拿到的金額也相去無幾，企圖息事寧人。對此控訴，截稿前錢櫃仍尚無回應。

從生死存亡的人間煉獄倉皇逃出火場，錢櫃大火案，事發不到月餘，當50多位傷者仍餘悸猶存之際，卻踢爆董事長練台生急忙拿錢，企圖息事寧人。錢櫃大火案傷者：「（錢櫃代表）不停地強調說，打這場官司的話對我們受害者來講，要經歷很長的一段時間，他意思說跟我們現在提出來的金額，相差無幾（3600元）。

錢櫃大火案傷者痛批錢櫃想花錢了事。（圖／中天新聞畫面）

痛批業者財大氣粗，關閉消防設備已造成6死悲劇，面對幸運逃生的傷者，事後卻只派代表拿出切結書。上頭寫道，因錢櫃火災事故，本人在某某包廂消費，錢櫃公司提供「慰問金」，簽署後「本人將不再對錢櫃公司林森店追究任何法律責任」。

威逼利誘受害傷者簽名，企圖花錢了事。錢櫃大火案傷者：「那他就說3600啊，那我當下聽完，其實也是傻眼，講難聽一點，吃喜酒包紅包嗎？生死交關的狀況，逃出來，然後人命只值3600元。」

先遑論錢櫃僅僅拿3600元，就想逼人放棄法律權益，就連一件拿來沾濕堵住門縫，原價3000元的衣服都還要求打折，受害傷者痛批，是因為錢櫃疏失導致他們生命危險，事後沒等到一個道歉，來的卻是大財團的態度傲慢，要求被害人開價錢，恫嚇訴訟漫長，還想在8日說明會前息事寧人。

錢櫃大火後續處理，挨批沒誠意。（圖／中天新聞畫面）

錢櫃大火案傷者：「所有消防設備，連同最基本的廣播都關閉的話，既然你要跟我談（和解），那你們是不是應該最少有個道歉，但其實從頭到尾講到這塊的時候，就是說調查還在進行中。」

傷者的不滿，錢櫃拒絕回應，歷經浩劫，倖存者留下心理陰影，至今仍等不到練台生一句道歉。

(中時電子報)