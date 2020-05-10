畢業旺季即將來臨，逾20萬社會新鮮人進入勞動市場之際，卻遇上新冠肺炎造成的經濟衝擊，無薪假、失業率急速攀升，根據人力銀行線上最新職缺數調查，竟在短短40天內蒸發了逾10萬個工作職缺。104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄驚呼，「求職市場緊縮速度前所未見，遠超過金融海嘯」；由於僧多粥少，看來今年新鮮人要找份屬意的工作，比登天還難。

住宿餐飲及零售 大減2成

在連日零確診，鍾文雄表示，自5月以來線上職缺數減少已有減緩跡象，但值得留意的是，畢業旺季將至，這波緊縮人力最多的，正是社會新鮮人最愛投遞履歷的產業，其中，航空、旅遊求才工作幾乎停滯。新鮮人偏愛進入工作的住宿餐飲、零售職缺數等，統計至4月為止，更分別年減28％以及19％，起薪也隨著景氣而下滑；疫情宅經濟發燒，唯AI、軟體網路等產業職缺數明顯成長，像軟體網路的職缺數就年增8％。

根據104人力銀行統計顯示，3月底線上工作機會數還有66萬，5月7日止降到只剩57萬個；而1111人力銀行線上有效工作機會數也從47.5萬降至42.6萬，國內兩大品牌人力銀行線上職缺總計減少近14萬筆；人資主管坦言，部分大型企業會同時在兩家人力銀行刊登職缺，若扣除企業刊登重疊的部分，推估短短40天內全台蒸發逾10萬個工作機會。

宅經濟發燒 相關產業成長

yes123求職網發言人楊宗斌觀察，今年第2季企業徵才意願創近7年新低，即使有釋出職缺，多半原因是補離職空缺，或是先前沒補滿所致，鮮少因為訂單增、展店需求而應徵員工。

在疫情的打擊下，求職市場職缺數下滑，楊宗斌指出，首當其衝的是失業率數字。而定性不高、正追尋人生方向的20至24歲青年，以及高學歷者的失業狀況，將更顯嚴峻；根據主計總處統計，3月失業率為3.72％，失業人數達44.5萬人，若依學歷分，大學畢業者的失業率最顯著、為5.32％，若按年齡分，20至24歲族群的失業率最高、達11.62％。

20至24歲失業率 高逾11％

楊宗斌警示，今年可能會有較多應屆畢業生選擇「延畢」，暫時逃避充滿困境的勞動市場，可以想像的是其找工作等待期將變長。他建議，新鮮人也要「提前部署」，並適時放低標準與身段，待疫情過後才有職場能量彈跳。

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(中時電子報)