麥可喬丹(Michael Jordan)本人始終拒絕評論此事，但傳聞他在1988年曾與「鐵拳」麥克泰森(Mike Tyson)發生爭執，還險些挨上泰森的鐵拳。這故事有許多版本，不過泰森經理人哈洛威(Rory Holloway)新書裡的記載大概比較靠得住。

當時喬丹與泰森都參加了美式足球選手Richard Dent(後來是名人堂成員)的派對，幾杯黃湯下肚，泰森瞪著同桌的喬丹說：「老兄，你以為我很蠢嗎？我知道你搞上我的婊子，我知道你搞了她。你說啊。」

泰森該年與女演員Robin Givens結婚，據說她曾與喬丹交往。哈洛威描述喬丹當時很驚恐，不過換成任何人肯定都會害怕，1988年的泰森完全是一頭野獸，只用91秒就KO了傳奇拳王史賓克斯。總之醋勁大發的泰森走過去要揍喬丹，所幸在場的經紀人和教練把他拉開。

當年兩人都是名震體壇的人物，喬丹隔年結婚，1991年開啟職籃6冠之路，最後成為身價20億美元的球隊老闆。泰森於1989年就離婚並陷入低潮，1990年在東京一戰更爆出拳壇最大冷門而跌落雲端，一度要打工還債。直到今日，兩人的財富與威望已是天淵之別。

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(中時電子報)