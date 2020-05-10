高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，但韓被問及此事時，則多次以防疫優先、專心市政回應。臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」提及，其小編在國民黨桃園市議員「村長」詹江村臉書看到一則留言滿有感觸的，有名網友認為韓只會怯戰，「這樣不是他支持的韓國瑜了」。對此，該粉專表示，罷免跟一般選舉不同，我們要贏，就是要贏在「冷！靜！低！調！」

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」發文指出，其小編在村長臉書看到一則留言滿有感觸的，他認為韓只會怯戰，這樣不是他支持的韓國瑜了！而這樣的論點，似乎在大大小小的社團一直不斷有這樣的言論出現，雖說有些可能是反串文，但真的也不少是鋼鐵韓粉，「編編知道韓粉之所以強，就是因為敢戰、敢衝，但是現在不是逞一時之勇的時刻！」

該粉專提及，有一種智慧叫以退為進，當綠營以及側翼不斷叫囂宣戰時，不應戰不是因為怯弱，而是等待民眾反噬的力量。該粉專說大家會覺得，就算想低調，綠營也會炒高熱度，該粉專稱本來綠營就擅長如此，但是只有一頭熱的熱度能持續多久，如果不加油添柴，他們能燒多久？「罷免跟一般選舉不同，我們要贏，就是要贏在冷！靜！低！調！」

該粉專表示，這兩天看著大家去攻擊直播主、五虎將、村長還有我們這小粉專，編編覺得有一種關心叫做耐心等待。該粉專呼籲大家請再給韓多一點時間，這段時間請大家多多分享市政，還有反擊抹黑，要成為市長的助力而不是阻力。

(中時電子報)