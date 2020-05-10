罷免高雄市長韓國瑜僅剩二十多天，不論罷韓成與敗，都將成為中華民國罷免史上的一筆紀錄。但把韓國瑜罷免掉，對台灣真的好嗎？一篇部落格版主撰寫理性分析罷免案的文章，近日引起韓粉不小討論，文中點出「罷韓」自始自終，已暴露台灣的隱憂。

「鷹之眼」粉絲團自今年1月15日創立至今，目前有近7千人按讚追蹤。昨(9日)在臉書發文評論罷韓案及時事觀點。該文獲得1千多人按讚，數百則留言，近3百次轉載。文中開頭稱，若大家從第三方角度去看罷韓，就會發現罷免韓國瑜「是否會成功」就不只是眼前的問題。

文中以自問自答的方式指出，去年總統大選，民進黨籍蔡英文總統已經大勝韓國瑜，助蔡勝選的主要目的已經完成，且新冠肺炎疫情全球也並未趨緩，「為何罷韓還要繼續推？」，罷免群聚與疫情社交距離，在公共安全的角度上本來就「互相排斥」，若因罷韓讓疫情再度爆開，那首當其衝的就是蘇貞昌，若疫情一發不可收拾，更可能成為任期最短院長。蘇貞昌想必也明白這個道理。

他解釋，國家權力的彼此制衡是「正常」的，派系式的權力制衡叫「分贓」，國家權力的制衡可以攤在陽光下，但派系式的制衡只能在暗處，這中間的「晦暗不明」會成為「無人制衡」的國家治理破口。

「鷹之眼」昨(9日)在臉書發文評論罷韓及時事觀點，分析罷韓對台灣可能造成的隱憂。(圖/翻攝自 鷹之眼)

該版主認為，這些鼓動罷韓、對立仇恨的，「並非蔡英文總統、蘇貞昌、前市長陳菊這幾人說了算」，而是檯面下那些政客，民進黨內的派系政治達成的「恐怖平衡」，讓蔡總統對內安撫「只能妥協再妥協」。

他強調，蔡總統身為有史以來得票數最高的總統，但她卻得看「很多人的臉色」，這些人絕不只陳菊、蘇貞昌這些握有政治實權的人，還包括這個陣營長期培養出來的「前衛議題」撈家。長年累積下來，蔡一人無力、也難以撼動黨內現狀，因此蔡連任只能延續這個結構繼續擴大加深。也因此韓去年大選挺身而出，就是為了不讓這個結構再擴大。但顯然仍有選民被意識形態沖昏頭。

話鋒一轉，曾有人問他「罷韓，會過嗎？」，他則認為，「能真正罷免掉韓國瑜的人，只有韓國瑜自己跟他的支持者」。「只要韓國瑜不再做錯大事、韓粉持續相挺，那韓國瑜就算最後沒高雄市長職位、回到了平民身份，一樣具有極大影響力」。

(中時電子報)