【1】川普的消毒劑療法

美國總統川普在白宮防疫記者會宣稱，注射消毒劑能殺死新冠肺炎病毒，引來外界猛烈批評。川普後來乾脆取消記者會，直言開記者會浪費時間和體力。

【2】白俄羅斯防疫出奇招

白俄羅斯總統盧卡申科抗疫出奇招，建議民眾運用喝伏特加、洗三溫暖等民俗療法。

【3】抖音疫外破美圍堵

大陸短片影音平台抖音的海外版「TikTok」正席捲全球，2020年第一季下載量高達3.15億次，創下全球歷史紀錄。抖音不但擄獲大陸年輕人的心，其海外版在歐美年輕人的圈子裡也大受歡迎，這使得美國封殺抖音的行動遭受挫敗。

【4】越南喊口號抗疫

越南儘管與疫情爆發國中國毗鄰，且公衛系統薄弱也沒有多餘預算抗疫，卻成國際間的防疫模範生，歸功於政府及時總動員防疫，人民配合嚴格的防疫措施。

【5】日本的口罩經濟學

日本在新冠肺炎疫情中鬧口罩荒，因為日本的口罩有八成是靠進口，而大陸、台灣等在疫情發生初期即限制口罩出口，形同切斷了日本的防疫命脈。

(中時電子報)