名人堂控衛「微笑刺客」湯瑪斯(Isiah Thomas)曾把他1992年被踢出夢幻隊的風波歸咎於麥可喬丹，不過同期的名將「海軍上將」大衛羅賓生(David Robinson)站出來幫喬丹說話，他認為湯瑪斯其實是自作自受。

羅賓生是夢幻一代成員，他對NBC Sports說：「如果你的名聲這麼差，還以『壞孩子』的惡名自豪，當然就沒人喜歡你。沒人想跟壞孩子打球，這很意外嗎？組隊打球需要化學效應，你無法假裝化學效應不重要，你得考慮其他成員的感受。」

湯瑪斯雖然厲害，但是夢幻隊裡太多人討厭他，魔術強生、大鳥柏德、喬丹，得罪這3位最大牌的球星，湯瑪斯被踢掉就毫不令人意外了，是他自己要負上最大責任。

喬丹是個非常好強的人，但他輸球一定會記得向對方致意。湯瑪斯1991年季後賽被公牛隊橫掃，最後一場還剩7.9秒就帶著幾個隊友逕自離場。所以他認可湯瑪斯的球技，在人格上他瞧不起湯瑪斯。況且夢幻隊的目標是宣揚美國籃球的聲威，湯瑪斯那種人自然不適合站上奧運舞台。

(中時電子報)