美國副總統彭斯的發言人確診新冠肺炎後，包括美國疾病管制暨預防中心主任芮斐德、美國食品暨藥物管理局局長哈恩等2名高官都已開始自主隔離14天，另外，有「美版陳時中」之稱的美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）昨（9）日也宣布，由於和確診者有低風險接觸，他將開始「修改版隔離」。

美國副總統彭斯的發言人米勒（Katie Miller）新冠病毒檢測結果呈現陽性。

美國副總統彭斯的發言人米勒（Katie Miller）8日驚傳新冠病毒檢測結果呈現陽性反應，美國有線電視新聞網（CNN）報導，米勒經常出席白宮冠狀病毒小組會議，引發白宮決策核心圈可能染疫的疑慮。

在米勒確診新冠肺炎的消息傳出後，白宮防疫大將先後宣布自主隔離。CNN報導，白宮冠狀病毒小組成員暨美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇昨日宣布，由於和白宮確診者有過「低風險」接觸，他將開始自主進行「改良版隔離」14天。

佛奇口中的低風險接觸指的是他並未和確診者有過近距離接觸，不過出於謹慎，他仍將進行隔離。所謂改良版隔離，指的是他不會進行完全的居家隔離，而是將在家中遠距離辦公，並且持續配戴口罩，他也會每天進行病毒檢測，不過如果有公務要辦，他仍會在做好所有防護措施後出入白宮及國會，佛奇說，他前一天病毒檢測結果呈現陰性。

因應白宮內部有人員確診，白宮冠狀病毒工作小組中已有2名高官開始居家隔離14天。美國疾病管制暨預防中心（CDC）發言人透露，CDC主任芮斐德（Robert Redfield）6日曾和確診者有過低風險接觸，接下來2周將開始遠端辦公。除此之外，美國食品暨藥物管理（FDA）8日也宣布，局長哈恩（Stephen Hahn）近期曾和確診者接觸，接下來2周將自主隔離。

白宮冠狀病毒小組最近一次開會是在7日。

(中時電子報)