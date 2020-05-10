行政院副院長陳其邁等12人，將鑽石公主號防疫過程寫成論文，投稿國際知名的「醫學網路研究期刊（Journal of Medical Internet Research）」，向世界分享以大數據分析應用在防疫的台灣模式。對此，資深媒體人彭文正直言，陳其邁根本「學術詐欺」，如果只是提供資源就可以掛名，那行政院長蘇貞昌應該被推薦諾貝爾獎。

「醫學網路研究期刊」是醫療資訊領域排名第一的國際知名期刊，陳其邁等人的論文名為「如何遏止與鑽石公主號乘客接觸的62萬7,386名台灣人感染2019冠狀病毒：大數據分析」。彭文正在《政經關不了》節目中質疑，陳其邁從中山醫學系畢業至今，期間2、30年，登過什麼期刊，且現在防疫這麼忙，有能力登期刊嗎？「這叫做學術詐欺」，如果這不叫學術詐欺，那些請人捉刀、抄別人論文的，全部都要平反。

彭文正透露，自己收到學界的一封信，內容指出，「彭P，你這麼努力揭發假博士，真是令人寒心，也令人憂心」，行政院副院長如此忙防疫，還可以第一作者發表文章登上國際期刊，第一作者通常是主筆寫稿人，真令人佩服，似乎這些人完全不在乎所謂的假論文一事，而該論文的通訊作者，是曾獲十大傑出青年的台大公衛學院詹長權教授，台灣產官學如此密切合作令人羨慕。

（圖／摘自政經關不了YouTube）

該文章從投稿到刊登，只花了10天的時間，彭文正驚訝，這讓他的學術生涯大開眼界，也許是自己才疏學淺，詢問公衛領域學者，對於10天刊登一事，可能因為疫情急著截稿，凡事有原則就有例外，但研究中用到大數據，一般人要拿健保大數據，申請程序相當複雜、時間長。

不過，刊登只用了10天，彭文正認為，陳其邁的文章並未用正常程序申請，難道就只是因為他是行政院的資安長，要求陳其邁對此回應，對於官大學問大沒有意見，但學術界的倫理跟基本規則不容踐踏。

彭文正提到，台大前校長楊泮池、教育部前部長蔣偉寧，都因被掛名的學生出了問題下台，國防部長楊念祖也因論文抄襲事件，上任短短7天就下台，成為最短命國防部長，只是當時國民黨高官至少面對輿論勇於反省，楊念祖也願意道歉。

彭文正敲碗，要看陳其邁什麼時候道歉，「我直言你學術詐欺，如果你不服氣可以告我」，如果只是出錢、出資源、下公文，掌握資源就可以當第一作者，那全台所有科技部預算都是蘇貞昌分配的，所有台灣拿了科技部的錢做的研究，第一作者都應該掛蘇貞昌，因他是「資源」出最多的，而中研院副院長應該是郭台銘，「這才符合你陳其邁的原則，因為你出資源，你就掛第一作者」。

依此邏輯，彭文正表示，蘇貞昌、郭台銘都可以推薦諾貝爾醫學獎或工程學獎，因學界只要領你們資源跟錢，研究都掛第一作者，「那我保證你是全世界學術論文最多的人，諾貝爾獎當之無愧」。

(中時電子報)