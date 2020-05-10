【1】麻辣湯涮台灣溫體牛 民生社區「虎笑麵屋」好吃的不只是麵

把台灣溫體牛和麻辣鍋「送作堆」，並和口感彈Q有勁的〈麻辣乾拌麵〉與溏心蛋和小菜搭配，以定食套餐的型式一塊呈現，這是台北市民生社區三民路113巷內〈虎笑麵屋〉的人氣招牌套餐之一。麻辣控並可另外單點〈麻辣米血糕〉、〈麻辣鴨血豆腐〉，或〈麻辣牛筋〉，一次兼饗「麻辣燙」的食趣，因為好吃加上時尚現代的店裝頗有幾分文青風，所以雖開在傳統社區巷弄，經口耳相傳，很快就吸引不少食客專程聞香而來，其中有打扮入時的飲食男女，還有司機載來的企業菁英，是一家「有質感」的麵店。

【2】防到底了！ 全台首家點餐送餐「零接觸」餐廳台中開賣

零接觸！零接觸！非常時期，事事時時最好都零接觸！為了防疫，各行各業都想辦法零接觸！人們擔心接觸後感染了病毒，所以鎖國、封城、停課、遠距辦公、線上會議，為的就是零接觸。這股戒慎戒懼的氛圍，加速了「宅食經濟」的市場成長，也點燃了「零按觸經濟」的火苗，美食餐飲外送平台與速食連鎖業者相繼推出「零接觸外送服務」並結合電子支付點餐，如今台中更出現了全台第一家點餐、送餐皆零接觸，以輸送帶將菜餚直送包廂的日本料理餐廳〈大漁MAGURO壽司〉，希望藉此搶攻新疫情推著向前走的「零接觸經濟」新商機。

【3】該衝一波了！六福萬怡酒店「靚皮烤鴨」5月半價優惠

季節轉變，不少觀光飯店中餐廳開始推出烤鴨誘客。不讓同業專美於前，台北六福萬怡酒店宣布館內「粵亮」廣式料理餐廳，自即日起至5月底止（5/9日與5/10日母親節除外）推出「靚皮烤鴨半價優惠」，烤鴨控只要3天前預約，即可以1,190元享原價2,380元的靚皮烤鴨兩吃，服務費另依原價計算。六福萬怡酒店表示，每組限點一隻烤鴨兩吃，每天限量提供，觀迎烤鴨控比較，看看誰家烤鴨最好吃。

【4】水蜜桃也入菜！國賓飯店天母中餐廳母親節大餐開

水蜜桃也能入饌做咕咾肉！這是台北國賓飯店館外餐廳「國賓天母中餐廳」的人氣招牌菜之一，為搶攻母親節孝親商機，「國賓天母中餐廳」決定以國賓飯店本館吃不到的「隱藏版料理」攻堅，除有「水蜜桃咕咾肉」外，其它美味菜餚尚有「鎮江子排」、「薑蔥老酒斑腩煲」，以及號稱「湯王」的「花膠濃湯煲土雞」等，期能藉非典菜餚爭取商機。

【5】台北遠東粵菜餐廳 千元有找港點「點到飽」延長至5／29

因應疫情拚人氣，觀光飯店中餐廳相繼推出「點到飽」活動集客促銷，連續兩年榮獲台北米其林餐盤推薦的香格里拉台北遠東國際大飯店六樓「香宮」粵菜餐廳，三月起於平日午餐推出「港點任您點」後天天爆滿，掀起各家飯店的中菜餐廳開始推任意點的風潮，因應顧客要求，台北遠東飯店宣布「香宮」此一活動延長至5月29日。

(中時電子報)