高雄市長韓國瑜罷免案倒數計時，讓不少藍營支持者憂心，綠營支持者開心，若韓真的不幸被高雄市民罷免，藍綠最可能派誰投入補選，也引起話題。有網友就點名藍綠陣營各3人。

對於罷免後補選，網友SuperBMW在批踢踢論壇政黑版，以「大家覺得高雄市長補選各方可能會派誰？」為題發文討論，詢問廣大網友意見。並點名民進黨最可能推派的三人，第一是行政院副院長陳其邁，第二是現任立委趙天麟，第三是資深立委管碧玲。國民黨方面，則最可能由現任副市長李四川接手，第二，則是存在於網路傳言的夫人李佳芬，第三則是前新北市長朱立倫。

網友紛紛留言表達看法，對於國民黨方面，有網友認為「小巨人(楊秋興)最近的動作頻頻」、「朱立倫不可能，大逆風補選這局必輸，他何必出來受苦？」、「叫朱立倫轉職成砲灰倫，他不會想揹鍋」、「朱不可能，他要保留實力」、「逆風派誰都輸，不如不推人」。

批踢踢網友討論罷韓後，誰補選高雄市長？並點名6人。(圖/翻攝自 批踢踢論壇)

對民進黨方面「陳對dpp是安全牌」、「陳自己是半個高雄人，他自己也很想當高雄市長」、「沒懸念應是陳其邁去選了，再連任一屆就是明日之星」。

(中時電子報)