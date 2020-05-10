儘管外界總是認定「飛人」喬丹跟「小皇帝」詹姆斯之間關係欠佳，在喬丹紀錄片「最後一舞」當中曾現身說話的《ESPN》資深記者威爾本，卻公開駁斥這種說法或認知，更強調喬丹還曾私底下要求威爾本，別在自家媒體上批評詹皇表現了！

「這是媒體上從未報導過的事情，」跟喬丹關係很好的威爾本表示，「在詹姆斯職業生涯初期，外界經常批評他，無論是他的決定，或是他在比賽最後時刻把球傳給隊友。人們總是認為喬丹不喜歡詹姆斯，但在我看來，情況完全相反。」

「有一次我接到喬丹電話，他跟我說別再抨擊詹姆斯了，那些批評都是垃圾，這個孩子很棒，沒必要繼續抨擊他，」威爾本說，「類斯的談話內容，也出現在其他喬丹喜歡的年輕球員身上，像是韋斯布魯克與柯瑞，喬丹也跟我說過一樣的話。」

「喬丹不只親自打電話要求我別寫這些年輕球員壞話，甚至還會要求我，去跟我所認識的其他媒體放話，『告訴你的媒體兄弟們，他們錯了。』」從這些爆料當中，可以看出喬丹多麼希望這些年輕球員別被媒體影響，更能打出真正屬於自己的球。

(中時 )