母親節前夕一名騎重機的孝子載母親行經濱海公路時，遭到一名林姓男子駕車擦撞，後座的母親噴出後，經搶救無效。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

濱海公路昨（9日）晚發生一起死亡車禍，21歲林姓志願役軍人駕駛Lexus轎車，與26歲黃姓男子騎乘的紅牌重型機車擦撞，坐在重機後座的58歲陳姓女子，是黃男母親，母親節前夕，黃男載媽媽重機兜風出遊，孰料竟碰上死劫，陳女送醫不治，母子天人永隔。

這起車禍發生在9日晚間6點多，黃男騎著重機載母親出遊，想給媽媽一個特別的母親節禮物。誰知行經貢寮區東興街2號，與林男駕駛的轎車發生擦撞，後座的媽媽傷重，送至澳底保健站急救後於晚間7點13分轉送基隆長庚醫院救治，經院方搶救，於晚間8點20分宣告不治。

黃男自己僅有輕微擦傷，對於母親節前夕，開心載媽媽出遊，竟然發生車禍，媽媽不幸殞命，悲傷到無法言語。

警方到場進行酒測，黃男酒測值為零，而林男酒測值則為0.02MG／L，未達酒駕標準，由於林男是現役軍人，警方依規定通知基隆憲兵隊。

交通隊指出，酒精濃度達道路交通安全規則第114條第2款規定標準，為吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達百分之0.03以上，即算是酒駕違規。

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(中時電子報)