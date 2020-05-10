租屋旺季來臨，不少房客透過租屋網站或租屋APP找尋合適的房子，不過近期國內知名租屋網上卻出現假房東藉由租屋網平台騙取房客通訊資料，之後傳送「外匯投資套利」的訊息，誘騙房客投資。

點開租屋網APP，設定好「區域」、「類型」及「租金」等條件後，系統便自動篩選適合的物件，不過近期有租金略低於一般行情的房屋隱藏詐騙陷阱，例如位於台北市中正區面積約一房一廳的整層住家，租金只要一萬四千元，不僅包含水費、網路及第四台，還附所有傢俱；另一間位於大同區十八坪的套房，格局兩房兩廳，同樣含管理費、第四台及清潔費，租金只要一萬三千元，然而，房客實際要與房東聯繫時，卻發現對方電話打不通，要求房客「加LINE」聯繫。

房客實際加入對方的LINE帳號後，對方以上一位房客的租約尚未到期為由，表示下個月才可以帶看房屋，在房客等待的過程期間，對方的LINE動態牆上每天會頻繁出現有關「外匯平台漏洞套利」的投資訊息，內容都是成功投資獲利的對話紀錄，以此方式誘騙房客投資。

刑事局指出，類似的詐騙手法，歹徒會在網路上假意徵求網拍助手、家庭代工或低價出租房屋，藉此吸引民眾詢問，再趁機介紹來路不明的投資網站，標榜「穩賺不賠」、「破解後臺」及「保證快速回本」，並在初期營造獲利假象，引誘民眾投入更多資金，等到想提領獲利時，卻發現無法領回，甚至網站無預警關閉、帳號被刪。刑事局呼籲民眾務必慎選投資管道，不要輕信來路不明的網路投資。

詐騙集團佯裝成房東，在租屋網上張貼廣告，加LINE後誘騙房客參與投資。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)