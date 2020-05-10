近日租屋網上驚現投資詐騙，假房東透過租屋網刊登低廉租金的房屋廣告，以電話無法接聽為由，引導房客加LINE聯絡，目的是誘導房客參與外匯套利，假房東宣稱可賺取本金五至十倍，藉此從中牟利，有房客被對方每日PO文的獲利內容吸引，險些受騙。

房客依據租屋網內容加入房東LINE之後，發現對方並未回覆有關租屋的問題，而是誘導房客參與外匯投資平台，房東以每日頻繁發文的方式洗腦房客，內容大多是假房東與投資者的對話紀錄，對話中從投資者詢問投資方式到實際參與投資，並短時間大量獲利，依此內容誘導房客詢問。

假房東宣稱，該平台有專業導師團隊分析數據，穩賺不賠，可賺取本金的五到十倍，房客才驚覺其中有詐，對方根本沒有房子要出租，而是透過租屋網平台得到房客的通訊軟體帳號，再以每天發文洗腦的方式誘騙房客參與投資。

刑事局警告，此類假投資案件被害人大多是在來路不明的境外網站投資外匯、期貨或投注博弈、運彩因而遭到詐騙，呼籲民眾務必慎選投資管道，不要輕信來路不明的網路投資，以免血本無歸。

假房東無法回應租屋資訊，反而張貼大量外匯平台套利訊息，誘騙房客上鉤。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)