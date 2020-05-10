銅鑼鄉長補選競爭激烈，昨日候選人謝昌年發現掛在中平村競選布條，竟遭人破壞，2個大洞就針對布條上的名字而來，讓他批評不僅對民主選舉不尊重，也深感生命遭受威脅，他表示，雖然暫不提告，但警方看到網路PO文後已主動偵辦，警方表示，正調閱附近民宅監視器積極尋找作案人。

銅鑼鄉長補選候選人共有3人，分別是前鄉長的妻子古素馨、前鄉民代表會主席謝昌年及政治素人劉彥村，各方均卯足全力拚選舉，展現勢在必得的決心，不過愈靠近16日選舉日，選情也逐漸白熱化。

針對謝昌年競選布條被毀，古素馨表示，因為沒看被毀壞的布條因此無法回應，但「將心比心」，不好的是事情競選團隊絕對不會做，也不會去攻擊別人，一向樸實拚選舉；劉彥村也表示，在臉書社團看到有候選人布條被毀感到很震驚，覺得這樣的行為實在很不好。

3名候選人同聲譴責惡質選風，希望不要再有類似形況發生，而謝昌年說，未來只要有任何意圖以不實言論意圖使人不當選的惡意抹黑行為，都將直接採取法律途徑，藉由最公正的司法來裁決。

(中時 )