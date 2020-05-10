靜宜英文系提供多元探索環境，安排舞台劇製作及展演課程，讓學生從編寫劇本、燈光音樂到戲劇表演等漸進學習與探索。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜英文系學生兼備學習力、資訊力、國際力、專業力、行動力及就業力等「5力」，備受好評！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜英文系師生發揮專長，為小學生舉辦英語營隊，在情境式學習及闖關遊戲中，提升「說、唱、舞、玩、畫」能力！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜英文系師生發揮專長，為小學生舉辦英語營隊，在情境式學習及闖關遊戲中，提升「說、唱、舞、玩、畫」能力！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜大學「英國語文學系」創系64年，全英語授課是最大特色！以「學貫中西、放眼國際」為目標，提供多元文化、實用英文知識，及學術研究之素養，培育學生聽、說、讀、寫、譯等專業；並跨域合作，提供大四學生海外實習機會，拓展就業之路。學生兼備學習力、資訊力、國際力、專業力、行動力及就業力等「5力」，備受好評！

全英語授課是靜宜英文系最大特色！主任丁玟瑛表示，該系是國內少數採全英語授課的大學英文系，隨社會型態轉變，全台英文系的課程都在轉型，靜宜也不例外，除保留英美文學等重點課程；並以文化為主軸，採文學、教學及語言學三軌並行，培養全方面的專業英文能力。

丁玟瑛說，該系在大一、大二以奠定學生英語言文字基本技能，及人文學科必備學識為目標；大三、大四則深化英語文能力，及擴充文學、語言學及教學等三大專業力。並培育學生外語商貿、觀光等領域第二專長及實務英語力；同時針對跨領域所需的口譯、筆譯、商務實業進行專業訓練。

現在學生的情緒容易浮動，靜宜英文系透過聖經、西方文化及藝術史等8個學分，以文化為主軸，引發學生學習動機。

面對國際化及全球競爭趨勢下，教育部規劃2030年起國小將採英文授課，靜宜英文系也加強學生「教學」能力，每年並參與教育部選派學生到美國實習。畢業後，不僅可到海外從事華文教學，也可透過全英授課小學師資培訓，畢業後從事國小英語教學，共同提升國家競爭力。

靜宜英文系除傳統課程規劃，還提供學生多元探索環境，安排舞台劇製作及展演課程，讓學生從編寫劇本、燈光音樂到戲劇表演等漸進學習與探索；也提供翻譯、口譯、電影及新聞英語等課程，學生畢業後在文化產業有所表現。

靜宜大學英文系學生需要取得多益785分以上才得畢業，該系並鼓勵學生利用英語專長考取導遊、領隊等證照，與業界接軌，英文系一年級有兩班約120名學生，每年約有30人考取導遊、領隊執照。

學生就讀靜宜英文系，一到四年級都是同1位導師，師生互動密切、亦師亦友。導師會瞭解學生需求，協助面對及解決困難，讓學生安心學習、實踐夢想！

(中時 )