大陸黑龍江、吉林兩省疫情反彈？吉林省9日新增11例本土病例，這些病例皆為7日與舒蘭市確診病例教處感染，包括其丈夫、姐姐、姐夫等人。

按照大陸新冠肺炎疫情分區分級標準，已將舒蘭市風險等級由中風險調整為高風險。 往舒蘭鐵路已在10日起停運。

在7日發現的病例是一名45歲女子，職業為洗衣工，曾有18名密集接觸者。令人擔憂的是，他並無吉林省外居住或旅遊史；也並未發現他與境外、重點省份返回人員接觸史，因此其感染來源仍舊不明，有關部門目前正積極進行追蹤調查。

黑龍江9日亦新增一確診病例，該病例在4月9日就已接受隔離治療，治療期間進行7次核酸檢測結果皆為陰性，直到5月9日才檢測為陽性。這兩省的疫情反彈，也讓大陸目前已較為趨緩的疫情，又再度繃緊神經。

截至今日上午6時，大陸累計報告境外輸入確診病例386例，其中：黑龍江省120例，其他省份266例；現有境外輸入確診病例31例；累計報告境外治愈出院病例355例。

(中時 )