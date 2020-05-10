總算能夠「母親節快樂」！名主持人楊月娥這幾年心力交瘁，二女兒小蓁2年多前診斷罹患血癌，她初期還以為17歲的孩子因為學業壓力大而裝病，直到某天小蓁眼前突然一片黑、送醫抽血才確定患病，而她堅強陪著孩子奮戰，醫生日前宣布小蓁今年9月有望從重大傷病卡「畢業」，楊月娥回憶這段路百感交集，透露自己不是一直堅強，曾前一刻淡定看著女兒不舒服，下一秒轉身奔進醫院廁所喝酒。

楊月娥接受《自由時報》專訪，表示女兒罹癌這件事，可能對她也算是個禮物：「告訴她活著並不是想像中這麼簡單」，雖然從小蓁生病，她一直展現出開朗積極奮戰的模樣，但其實滿心的焦慮，想著女兒未來結婚會否有障礙？還能不能完成人生夢想？而小蓁在兒童病房一待就是8個多月，一直表現很好很配合，但楊月娥就是止不住的擔心。

楊月娥回憶，當時在病房看見小蓁不舒服，做媽的她第一時間藏起了擔心，但內心其實焦慮壓力爆發，因為醫院不能喝酒，坦言當時「躲在醫院廁所偷喝，嚎啕大哭」，理由是她對於女兒能不能挺過難關沒有自信，但仍為小蓁的未來做準備，例如要小蓁不要休學也不要重考，麻煩她的同學上課時開視訊，讓小蓁跟著上課，甚至故意要她欠同學人情，來保持跟同學之間的聯繫，楊月娥說這是因為她看了很多病童，因病跟同學、朋友斷聯，生活只剩下病房，只能自己跟疾病奮戰，很辛苦也很心酸。

而當時小蓁因為用藥，上課時精神狀況很吃力，一邊生病一遍應付考試太難，一度落榜，所幸後來心儀的學校科系有獨立招生，她把握機會考上台藝大戲劇系，而如今大二的小蓁每天忙課業、忙排戲，在煩惱以後要走幕前還幕後，楊月娥只說之前她大病一場，如今就跟著心意走，「不要有遺憾就好」，而今年母親節，女兒們跟爸爸串通，安排老公帶她去爬山，姊妹倆則抓時間偷去甜點工作室手做母親節蛋糕，還浪漫布置家裡，讓楊月娥開心又驚喜。

※喝酒警語

中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)