衛福部今天公布新版獎勵要點，擴大執行照護疑似或確診武漢肺炎的急診醫護獎勵，醫師每人每日1萬元、護理每人每班1萬元；另依收治確診者病情嚴重度給額外獎勵，最高每人每日萬元。

為感謝、慰勞急診醫護，衛福部今天修正函頒「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，擴大急診醫護人員為獎勵對象。

衛福部醫事司長石崇良表示，新增醫院急診部門負壓隔離病室或單人病室的第一線執行照護疑似或確診個案的專責醫事人員，適用津貼範圍，醫師每人每日1萬元、護理人員每人每班1萬元，每班八小時，若超過四小時，加計5,000元。（醫師每日可申請二人，如採日夜輪班，每班可申請一人）

另設急救責任醫院防疫獎勵，重度級且評鑑為醫學中心（含準醫學中心）者，每月120萬元；重度級且評鑑為區域及地區醫院者，每月90萬元；中度級，每月60萬元；一般級，每月30萬元。獎勵費用應全數分配給急診部門的相關工作人員，包含急診醫護人員、醫事放射人員、社會工作人員、行政人員、救護人員及清潔人員等，並追溯自今年1月起算。

臨床可能會有多名醫師共同照護一名病人，但醫師必須共分1萬元；新版獎勵要點新設收治確診個案獎勵，會依個案數、病情嚴重度及住院天數，給予額外獎勵。

每收治一名罹患明顯肺炎住院患者，給予每人日3,000元，使用呼吸器患者則給予每人日1萬元的獎勵費，且應全數分配予第一線及共同照護的醫事人員。

此外，也針對設有生物安全第二等級負壓實驗室的醫療機構，且為嚴重特殊傳染性肺炎指定檢驗機構者，為提供冠狀病毒檢驗所購置的相關儀器設備，給每家醫院最高500萬元獎勵。

石崇良說，目前共納入九大獎勵項目，相關申請作業須知及細節將於下周公布並通知各醫院。至於團體績效獎勵及基層院所的獎勵方式，衛福部將持續研議並徵詢相關團體意見後，儘速發布。

(工商 )