高雄幸福川歷經10天清淤整治，不但恢復潔淨，還引來大批鳥類棲息。不過卻有網友惡意抹黑，質疑清疏作業造假，讓高雄市副市長李四川動怒，批「不要見到黑影就開槍」，這是對辛苦參與清淤工作人員的最大羞辱！

臉書社團「公民割草行動」，日前有網友po出影片，寫道「惡劣～高雄市性福川整治工程，供人用黑貓把污泥砂推回水溝，扯蛋」。

對此，李四川在臉書正面回擊，表示「面對話語霸權，川伯的手不會放下」。網傳工作人員利用山貓（工具機）或人工的沖洗方式，將幸福川渠道內的污泥推至某區域，或集中清入中央的溝內，遭有心人士誣指「市政府清淤攏是假？」

幸福川歷經10天清淤整治，不但恢復潔淨還引來大批鳥類棲息，原本的臭味也不見了。（袁庭堯攝）

李四川說，身為副市長，又是專攻40多年的工程領域，必須站出來捍衛第一線清白，這絕對是不實指控，更是對所有辛苦參與清淤工作人員的最大羞辱！為讓清疏工作更快、更有效率，會利用機具先將污泥堆積在一起，最後再利用怪手一併清除，就好比做家事，掃地時會先把灰塵或垃圾集中起來，再一起處理的概念。

李四川常說，我們是拿鐵鎚做工的人，每天默默維持城市運行如常，不與人搶掌聲、爭曝光，但不代表可以容忍有心人一再踐踏工程專業、抹黑基層人員的辛勞，「不要見到黑影就開槍」，受打擊的不是市府，而是辛苦的基層人員，「破除不實謠言」、「捍衛一線工作人員」、「川伯也發火」。

(中時電子報)