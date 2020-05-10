隨著克里夫蘭騎士宣告率先開放訓練場館，給予自家球員在做好防疫措施的條件下重新練球，波特蘭拓荒者也在10日宣布開放訓練場館，且一口氣有9名球員各自獨立參加訓練，拓荒者主力射手麥科倫說：「看到大家回來訓練感覺很棒！」

「有人待在球場上訓練，有人在重量訓練室內，有人在訓練台上，對拓荒者的教練們來說，這是一個訓練調整的過程，」先前還一度質疑開放訓練場館決定的麥科倫說，「但看到所有人來訓練，這感覺很好，這是我50多天以來首次練投。」

不過因應新冠疫情影響，聯盟現在規定不可進行團隊練球，讓麥科倫不禁抱怨感覺很怪，「練球能讓我們逃離一下現實，因為籃球可以幫忙療傷，回到平常那樣對我很有幫助，因為這些措施，我們還要適應，但我喜歡這些保持安全的措施。」

麥科倫強調，回到訓練場館練球，就是回來找到節奏，感覺還算不錯，還可看到一些球隊人員，像是總教練、助理教練、訓練師等人，他說：「但我們全程都戴著口罩，真的很難交流！」一旁的拓荒者中鋒柯林斯也說：「一切都不同了！」

(中時 )