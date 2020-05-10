新增11例本土確診 陸東北吉林省舒蘭再升為高風險 09:362020/05/10 旺報 林永富 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸持續防疫，圖為廣西一校園消毒作業。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據吉林省人民政府新聞辦公室官方微博消息，5月10日，吉林省公布舒蘭市新增11例本地新冠肺炎確診病例。按照大陸國家新冠肺炎疫情分區分級標準，將舒蘭市風險等級由中風險調整為高風險。 此外，武漢又出現一例本土病例，連續多天清零紀錄破功。 大陸衛健委公告，5月9日31個省區、直轄市和新疆生產建設兵團報告新增確診病例14例，其中12例為本土病例（吉林11例，湖北1例），2例為境外輸入病例（在上海）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在內蒙古）。 (旺報 ) #病例 #舒蘭 #本土 #新冠 #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠疫苗目標人人都打到 國光生詹啟賢：台灣擁有100％智財權 11:192020/05/06 財經 歐足第一個 德甲最快月中復賽 14:522020/05/07 體育 瑞士科學家研究：羊駝產生抗體可消滅新冠病毒 15:172020/05/07 兩岸 《科學》刊登陸研究 新冠疫苗對猴子有效 04:102020/05/08 國際大事 防疫不寂寞！泰王在德自主隔離 20名「性戰士」服侍 11:592020/05/08 國際 中職開門迎觀眾 陳時中穿0號現身 18:372020/05/08 體育 新店動物之家油桐花祕境 19:572020/05/08 生活 阿中部長親臨國光生技 關心新冠疫苗新進度 20:212020/05/08 財經 揪團挺台！美國會致信50國 籲支持台參加WHO 12:492020/05/09 國際 新冠全球400萬確診 12天新增百萬 美國最慘 06:412020/05/10 國際 兩岸熱門新聞 越南將成新「世界工廠」？德媒這樣看 - 兩岸 - 旺報 大陸限縮對台經貿 學者：中南部挫咧等 - 兩岸 挖洞給你跳 銀行理財產品7大陷阱 - 產業財經 - 旺報 疫情反彈？大陸吉林1病例源頭成謎、火車停運 - 兩岸 蘇起憂陸 採懲罰式軍事行動 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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