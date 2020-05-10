據吉林省人民政府新聞辦公室官方微博消息，5月10日，吉林省公布舒蘭市新增11例本地新冠肺炎確診病例。按照大陸國家新冠肺炎疫情分區分級標準，將舒蘭市風險等級由中風險調整為高風險。

此外，武漢又出現一例本土病例，連續多天清零紀錄破功。

大陸衛健委公告，5月9日31個省區、直轄市和新疆生產建設兵團報告新增確診病例14例，其中12例為本土病例（吉林11例，湖北1例），2例為境外輸入病例（在上海）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在內蒙古）。

(旺報 )