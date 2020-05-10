中央擴大紓困計畫6日上路後，地方兵荒馬亂，新北市長侯友宜則霸氣表示，既是急難紓困就該從寬認定，只要民眾寫切結自負法律責任就受理，公務人員的法律責任由市長負責，讓基層好做事。然而，新北市日前將首波申請案送衛福部審核，卻一度遭衛福部拒收，雙方還僵持1小時，引來議論。對此，有網友認為，有些側翼人士攻擊侯友宜，「其實是種焦慮」，有名網友則認為，民進黨現在潛在的2024候選人，聲勢都跟侯不能比，並分析侯最大的敵人。

新北市8日將首波申請案送衛福部審核，卻一度遭衛福部拒收，雙方僵持1小時。新北市長侯友宜昨出席活動時坦承，這當中做了一些溝通，感謝衛福部願意收件，希望像中央講的「3天審核、5天快速發放」，儘速做到位。然而，桃園市議員王浩宇稍早在臉書批侯「超級糟糕」，為了塑造自己的形象，信誓旦旦說新北負責，結果連基本的資料處理都沒做完整，就把所有9301份、55大箱的紓困案送給「衛福部」處理，嚴重癱瘓因為防疫已經非常緊缺的人力。

網友jeanvanjohn則在PTT發文指出，側翼的人很敏感也很焦慮，特別是怕國民黨捲土重來，偏偏侯友宜是很多綠營的人也能接受的人選，所以側翼才會提早開始焦慮起來。該網友說他總覺得侯友宜不是傳統的國民黨政治人物，國民黨會比較想要萬安這類的，「所以他到底能不能出線，實在有點令人懷疑」。

對此，網友則回應表示「進黨現在潛在的2024候選人，聲勢都跟侯不能比，侯最大的敵人是國民黨自己人以及他有沒有那種魄力放棄連任市長」、「kmt有這張牌不打，真的別罵人民不投你」、「 超前部署 料敵為先 當然也有可能越打越大尾」、「側翼打侯雖然可以騙到某些年輕人因而反侯，但也有一種反效果，就是因此提高侯在黨內的地位」、「很讚賞他做事情的態度」、「就事論事，新北這種作法真的不行！中央是透過數位系統整合，讓地方收件建檔輸入資料後，加快審核速度更快撥款」。

(中時電子報)