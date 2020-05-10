今年是鼠年，苑裡鎮農會一期作稻田彩繪主題為「老鼠娶親」，不僅圖案更精緻，也將嫁娶的喜悅表現得活靈活現，民眾在進入愛情果園的瞭望台上，可將美麗景致一網打盡，母親節帶媽媽來看，還能順道品嘗新鮮蔬果，感到經典小鎮之美。

台灣疫情連續幾天＋0，天氣好帶動景區人潮湧現，苑裡鎮農會每年會在愛情果園前方的稻田區，利用不同顏色的改良水稻作畫，型塑苑裡農業觀光特色，今年一期作的主題是「老鼠娶親」已進入最佳觀賞期，不僅讓民間故事搬進稻田，今年做工更細緻，鼠新郎、鼠新娘栩栩如生，讓嫁娶的喜悅感染更多人。

苑裡鎮農會指出，雖然稻田彩繪設在戶外，但要有最佳觀賞效果，必須先進入愛情果園，登上貨櫃屋瞭望台，途中會經過室內空間，因應防疫已張貼告示請民眾做好防疫工作，確認自己沒發燒、戴口罩再進入，並注意安全社交距離，而這幅美麗景致預計可觀賞至6月。

(中時 )