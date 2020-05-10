今天是一年一度的母親節，許多媽媽辛苦了！高雄市長韓國瑜今天在臉書獻上母親節祝福。他說，今年因為疫情影響，許多遠在異鄉的小孩，因為工作、學業，未能如願與母親團聚，他感性地說，「若可以的話，還是請大家打給電話給媽媽吧！為人父母要的不多，孩子一通電話就可以溫暖整天心情」。

韓國瑜也藉此時透露，自己「因為工作關係，我也很難得跟我媽媽好好吃一頓飯，時常約了又改、遂不了了之。所以我也更加珍惜可以跟她老人家相聚的時光，無論是不是母親節，只要有空，我都想和小時候一樣，和她一起吃個飯」。

他還說，「很多孩子長到十八歲後，就離家開始了自己的人生旅程。或早或晚，也許為了工作、也許為了唸書，我們跟媽媽朝夕相處的機會漸漸減少」。「今年的母親節全世界都還處在一個緊張的情緒裡，也許要與母親相聚也不是那麼容易，但可以的話，還是請大家打給電話給媽媽吧！為人父母要的不多，孩子一通電話就可以點亮心情！」。

最後，韓國瑜更願天下母親都平安健康、也鼓勵天下人子都能大方展現對媽媽的愛！

(中時電子報)