今（10）日母親節，高雄市副市長李四川想起已過世的媽媽，感性謝謝媽媽們無私的愛與呵護，不論距離多遠，希望大家都要常和家裡聯絡，讓媽媽緩緩心中牽掛。

李四川昨日在臉書表示，有些話除了想對自己的媽媽說，也想跟大家分享，雖然母親已經過世，現在只能追憶，但還是在心裡想著她。

李四川常想，我們是拿槌子、做工程的人，或許可以讓城市由1坪土地，變成5坪的居住空間，但那只是空間上的意義，只有文化跟愛，可以讓一座城市變偉大，也正是因為媽媽過去對我們無私的愛和呵護，讓我們從懞懂的孩子成長茁壯，因為媽媽的照護、不懈教導，才能讓我們得以平安成長。

「謝謝你們，因為媽媽們無私的愛，讓這座城市、這個國家變得偉大，牽著我們一起向前。」李四川提起廣告台詞，「三不五時，愛要及時」，提醒大家，不論距離多遠，都要記得常跟家裡聯絡，讓媽媽緩緩心中牽掛，也祝全天下所有的媽媽，天天都是母親節，每天都平安快樂！

(中時電子報)