蔡英文總統520就職演說將牽動兩岸關係，國安會前祕書長蘇起昨天受訪時，對下半年度的兩岸關係憂心忡忡。他直言，對岸極可能對我有「懲罰式軍事行動」，但民進黨對兩岸情勢評估卻是過於樂觀。他認為，若蔡英文更加頻繁地提到「中華民國台灣」，這種「半個改名」，對兩岸關係不好，恐釀問題。

繼蔡英文總統在今年元旦談話拋出「中華民國台灣」後，英派立委蔡易餘在520前夕提出《憲法增修條文》、《兩岸關係條例》修正草案，刪除「國家統一前」文字。

「這已經是半個改名」，蘇起表示，中華民國就是中華民國，不需要去修正，若有任何修正，就算是改名。他說，民進黨若對內操作選舉是可以，但此說法若在就職演說等公開場合，且更加常態化與政治化，對兩岸關係是不好的，恐會出問題。

蘇起進一步說，民進黨立委欲修憲拿掉「國家統一前」字句，這很不好且充斥危險，也許民進黨內部有人被選戰勝利沖昏頭，才會對兩岸情勢過於樂觀。

綠營選後樂觀 大玩修憲

他強調，就目前氛圍來看，兩岸關係不可能緩和；且尋求連任的美國總統川普把所有過錯往外推，造成美中關係緊張，導致台灣與對岸的關係就更難以緩和。尤其大部分國家雖和美中往來，但只有台灣一面倒地跟一邊來往，跟另一邊完全對抗。

他透露，年初接受紐時採訪時，就示警中共總書記習近平會採取行動阻止台灣趨獨，「不到動武程度，不到直接登陸，但會採取某種懲罰式軍事行動，給台灣教訓」，這點看法和中共解放軍退役少將喬良所說的「非戰爭的軍事行動」雷同。

蘇起說，現在民進黨單純認為大陸不會攻打台灣，但民進黨為何不研究一下喬良列舉的美國轟炸中共南斯拉夫大使館，及暗殺伊朗將領等案例，對此發揮一下想像力；未來幾個月，民進黨不要以為沒有武力戰就錯判形勢，衝動起來搞修憲、正名。

非戰爭的行動 恐掉下來

蘇起強調，中共一定能夠走到軍事這部分，同時提前在經濟與外交上對我製造壓力；今年下半年度，兩岸關係一定會非常緊張，且不知道什麼時候會有「非戰爭的軍事行動」掉到我們頭上，未來半年，大家的皮都得繃緊一點了。

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(中時電子報)