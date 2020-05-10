許多人喜歡把炸雞、薯條、鹽酥雞當宵夜吃，一名年輕人就因為宵夜愛吃炸雞付出慘痛代價，竟20多歲就罹患乳癌離世，歸咎原因發現，這名年輕女性不但有吃宵夜的習慣，而且最糟糕的是大多以鹽酥雞、炸雞、燒烤等高油、高熱量的食物為主，營養師提醒，除了炸雞以外，還有3種地域食物最危險。

營養師李婉萍在部落格《李婉萍的營養天地》指出，談到影響女性健康最常見的疾病，不外乎就是乳癌、子宮肌瘤、子宮頸癌、卵巢癌等，根據流行病學研究結果顯示，下列4種食物似乎都與罹病風險成正比。

（1）高油脂食物

（2）紅肉及火腿等加工肉品

（3）酒精

（4）牛奶和乳製品

李婉萍解釋，高油脂食物、紅肉及火腿等加工肉品因含有大量飽和脂肪且低纖，被認為有增加雌激素濃度或活性的趨勢，會增加子宮肌瘤和卵巢癌風險；此外，酒精也可能會促進子宮肌瘤生長，尤其以啤酒的攝取量呈正相關。

李婉萍說，這名年輕女性正因平日就愛吃宵夜，而且大多以鹽酥雞、炸雞、燒烤類為主，高油脂、高熱量、低纖的飲食模式，成為誘發乳癌的危險因子，年紀輕輕就罹患乳癌離世。

至於牛奶及乳製品為什麼也是地雷食物？則是因為飽和性脂肪，也是牛奶的重要成分，如果超量攝取，熱量過剩同樣會對婦科疾病帶來影響，例如一天喝三杯拿鐵等奶類飲料，三餐飲食又不正常，也很可能因為肥胖而提高腫瘤、癌症發生率。

(中時電子報)