許多人喜歡把炸雞、薯條、鹽酥雞當宵夜吃，一名年輕人就因為宵夜愛吃炸雞付出慘痛代價，竟20多歲就罹患乳癌離世，歸咎原因發現，這名年輕女性不但有吃宵夜的習慣，而且最糟糕的是大多以鹽酥雞、炸雞、燒烤等高油、高熱量的食物為主，營養師提醒，除了炸雞以外，還有3種地域食物最危險。
營養師李婉萍在部落格《李婉萍的營養天地》指出，談到影響女性健康最常見的疾病，不外乎就是乳癌、子宮肌瘤、子宮頸癌、卵巢癌等，根據流行病學研究結果顯示，下列4種食物似乎都與罹病風險成正比。
（1）高油脂食物
（2）紅肉及火腿等加工肉品
（3）酒精
（4）牛奶和乳製品
李婉萍解釋，高油脂食物、紅肉及火腿等加工肉品因含有大量飽和脂肪且低纖，被認為有增加雌激素濃度或活性的趨勢，會增加子宮肌瘤和卵巢癌風險；此外，酒精也可能會促進子宮肌瘤生長，尤其以啤酒的攝取量呈正相關。
李婉萍說，這名年輕女性正因平日就愛吃宵夜，而且大多以鹽酥雞、炸雞、燒烤類為主，高油脂、高熱量、低纖的飲食模式，成為誘發乳癌的危險因子，年紀輕輕就罹患乳癌離世。
至於牛奶及乳製品為什麼也是地雷食物？則是因為飽和性脂肪，也是牛奶的重要成分，如果超量攝取，熱量過剩同樣會對婦科疾病帶來影響，例如一天喝三杯拿鐵等奶類飲料，三餐飲食又不正常，也很可能因為肥胖而提高腫瘤、癌症發生率。
文章來源：李婉萍的營養天地
(中時電子報)
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