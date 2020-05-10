法國YouTuber訪問台灣總統 台灣是否還想加入WHO？(影／取自 Ku's dream酷的夢YouTube)

總統蔡英文近日接受法國YouTuber「酷Ku」的訪問，全英文分享台灣的防疫成果，針對「台灣是否還想加入WHO？」、「譚德塞若來台灣會介紹哪些食物及景點？」她也一一回答了。

酷問到台灣能控制疫情的關鍵因素是什麼？蔡英文認為最重要是在SARS的經驗學習到不少，加上有經驗豐富的行政團隊，也肯定台灣人民的配合及團結，才能守住疫情的防線。酷也問到台灣能成功控制疫情，是否因為對大陸的不信任？蔡英文表示因為要得到疫情資訊有點困難，所以「我們做最壞的打算。」

而最近世界衛生組織（WHO）受到不少質疑，酷也問台灣是否還是積極想加入WHO？蔡英文表示台灣想加入的原因之一，也是提醒他們有些地方應該做更好或更小心，「台灣有權利加入WHO」，這是讓台灣有機會跟國際學習及分享「怎麼改善人民健康」，也希望可以提供幫助、貢獻、分享，她也強調這是台灣人民的權利。

另外之前世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞說了一些無證據關於台灣的言論，蔡英文曾邀請他來台灣看看，如果譚德塞真的來了，會介紹哪些食物及景點呢？對此，蔡英文表示，台灣人非常熱情，並推薦台灣的小吃滷肉飯，並趁機宣傳台灣成功抵禦非洲豬瘟的成績，也是台灣想對國際社會發出的訊息。

而蔡英文沒有推薦外國人喜愛的小籠包、珍珠奶茶等小吃，而是直接點名滷肉飯，更藉此讓外界看到台灣成攻抵制非洲豬瘟，聰明的做法也讓網友狂讚，也頻誇她英文說得很流利、標準。

(中時電子報)