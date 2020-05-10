利比亞米提加國際機場9日遭叛軍逾80枚火箭狂轟，機場遭毀、燃料庫陷火海。

位在利比亞首都的黎波里的米提加國際機場（Mitiga International Airport）昨（9）日遭叛軍逾80枚火箭轟炸，導致機場2架客機、跑道、候機室等毀損，火箭還擊中機場燃料庫，引發大火及濃濃黑煙，已知目前空襲已造成6人死亡。

綜合半島電視台（Al Jazeera）、利比亞觀察網（The Libya Observer）報導，利比亞首都的米提加國際機場昨日遭遇利比亞強人哈夫塔（Khalifa Haftar）領導的叛軍襲擊，利比亞內政部表示，逾80枚火箭狂轟，至今造成6人死亡、數十人受傷。

قصف قوات حفتر للطائرات وخزانات الوقود ومرافق مطار معيتيقة الدولي. pic.twitter.com/FRQtTBwlUP — ليبيا الخبر (@LibyaAlKhabar) May 9, 2020

空襲行動對米提加國際機場造成大規模損害，包括2架客機、機場跑道、旅客候機室等都遭火箭擊中。被擊中的其中一架空中巴士A320客機還是一架撤僑專機，原本將起飛前往西班牙，載回因新冠肺炎受困當地的利比亞國民。

不僅如此，火箭也擊中機場燃料庫，導致燃料庫陷入火海，停機坪濃煙密布。

報導指出，利比亞已分裂為東西2個政府，總部設在的黎波里的全國團結政府（Government of National Accord，GNA）獲得國際普遍承認，位在東部、由強人哈夫塔領軍的利比亞國民軍（Libyan National Army）自去年4月以來就不斷轟炸的黎波里，希望奪回權力，米提加國際機場也屢次成為攻擊目標，所幸出於安全考量，該座機場自3月起就已停止客機起降。

(中時電子報)