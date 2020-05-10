當上職業球團老闆的難度太高了，退役球星A-Rod(Alex Rodriguez)和未婚妻珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)似乎放棄了他們競標紐約大都會的計畫。美媒《紐約郵報》報導，A-Rod終究財力不足，而且找不到合適的金主聯手。
紐約大都會的價碼約26億美元(80%股份)，雖然老闆威朋(Fred Wilpon)可能會因新冠疫情打折，但是現在買下來也馬上賠錢，今年停賽少說損失9000萬美元。最重要的是威朋不肯放棄手中的體育電視網SNY，買家只能單買大都會，少了金雞母SNY的收益，新老闆還會賠更多錢。
A-Rod找來的金主羅特鮑姆(Wayne Rothbaum)也靠不住，羅特鮑姆只想趁亂撈一筆，能接受的價碼僅10億美元，而且還想控制球隊。如果A-Rod辛苦買下球隊卻沒有控制權，那他買下來也沒意思了。之前還謠傳A-Rod找上台灣富邦金控，可見他籌錢有困難，不得不在此打退堂鼓。
(中時電子報)
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