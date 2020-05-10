沒想到湖人替補前鋒杜德利已經變成NBA總裁席爾佛的「傳聲筒」！儘管席爾佛9日跟球員開視訊會議，並未對外透露假如本季復賽的話，預估將會打到什麼時候，杜特蘭卻在10日發推，「我聽席爾佛親口說，本季可能到10月才打完！」

杜德利會這樣發推爆料，主要是因《ESPN》記者拉夢娜在節目中表示，「我不認為本季重新開打之後會有截止日期，目前我聽到的說法是，需要延遲多久都有可能，我的意思是，假如NBA本季復賽的話，很有可能要打到9月初才結束。」

畢竟受到新冠疫情影響，席爾佛到現在還不敢說出一些確定的時間表，只能預估NBA至少要到6月之後，才會考慮重新開打的相關事宜，不過球隊與球員都表態至少要訓練1個月以上才能復賽，也讓目前本季最有可能復賽時間將是7月。

假如本季如同杜德利爆料打到10月，勢必影響到休兵期間長短，以及NBA選秀大會、自由市場開放、下季開打日期等重大且勢必面對的議題，只是席爾佛早已放話就算本季重新開打，也會採取不開放觀眾方式，這對NBA勢必衝擊很大。

(中時 )