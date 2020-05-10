今天是民進黨創黨元老傅正逝世29週年紀念日，《傅正日記1950年代》新書發表會在二二八國家紀念館舉行，策劃小組表示，希望透過《傅正日記》這九本新書的出版，尋求出版傅正全集、續辦講座、成立傅正紀念館與研究中心、以及成立雷震傅正紀念公園的可能。

傅正出生於江蘇省，早年加入國民黨，1950年抵台後，曾投稿雷震的「自由中國」，並為文批評先總統蔣中正第三度連任總統，美麗島雜誌創辦時，傅正擔任編輯，1987年與當時的黨外運動人士共同參與民進黨的創立，1991年5月10日因胃癌過世，與雷震等人被視為是推動民主的先驅。

《傅正1950年代日記》新書發表會策劃小組

今天舉辦新書發表會，暨公益信託雷震民主人權基金頒發年度獎學金典禮，策劃小組提出四項目標，即起正式啟動。

策劃小組期望以一年為期，透過網路及其各種可能方式蓄積能量，在明年傅正逝世30週年的日子，能夠展現成果，讓曾在年輕時立下的誓約，說「人生是一個遙遠崇高而又艱苦的追求，我應該做我認為對的，直到死為止」的傅正精神，能讓台灣更自由、民主更深化。

策劃小組表示，推動出版傅正全集的項目除了傅正日記外、還包括傅正紀念文集、文選、在東吳講課大綱、在台大政治系上課筆記、書信、札記、以及競選立委期間的帳冊、剪報留下的備忘錄、涉及商務官司訴訟文件等等。

傅正紀念館與傅正研究中心，則是比照雷震在政大的做法，策劃小組指出，此舉可免去向政府申請登記的繁瑣行政程序，只要依附在公益信託雷震民主人權基金的名下，譬如在雷震過去老家附近的木柵附近尋找房子，即可展開有關如何紀念明年傅正逝世30週年的相關工作。

至於雷震傅正紀念公園，策劃小組認為，可以把位在台北市文山區的木柵公園作為目標，該公園旁邊就是青邨，該處是早期蔣中正行館，環境優美、隱密，有小慈湖之稱。1970年代，被王昇拿來製造台大哲學系事件的大本營，「我們以此為目標努力促成轉型正義一個成功的案例」。

(中時 )