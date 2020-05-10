《傅正日記1950年代》今天舉行新書發表會，書中揭示民進黨創黨元老傅正對蔣經國近距離觀察和互動，以及他如何走到雷震自由民主之路的歷程，傅正提到，1959年農曆除夕雷震沉重的告訴傅正，他建議取消軍隊黨化的建議惹怒了蔣經國。成為雷震入獄的關鍵。

傅正在1960年中國民主黨的創建過程中，做為雷震最主要的幫手，最後雙雙被捕入獄，功敗垂成，雷震過世後傅正繼承雷震遺志，積極串連、奔波所促成的秘密組黨十人小組，催生了1986年9月28日民進黨的誕生。

新書發表會策劃小組表示，1950年代《傅正日記》出版，具有時代意義，其中包括政工幹校時期對蔣經國的一手觀察，從此可以看到傅正從蔣經國之路走到雷震之路的心路歷程。

1959年農曆除夕雷震沉重的告訴傅正，他建議取消軍隊黨化的建議惹怒了蔣經國。後來傅正才知道1951年3月29日在圓山忠烈祠參加祭禮時，蔣經國竟罵雷震是共產黨同路人。

傅正在晚年為文說蔣經國所走的是一黨專政的路，雷震所走的是民主憲政的路，是兩條完全相反的路線，難怪會衝突。

傅正指出，在台灣的政治發展史上，一直存在兩條路線的衝突，雷震蔣經國雖然已經蓋棺，而且未必可以論定，但畢竟都無法逃出歷史最後也是最公正的裁判。

傅正1950年代的日記，提供了他對蔣經國近距離觀察乃至互動的深層了解，中研院研究員吳乃德在評價傅正日記時表示，讀傅正日記很難不尊敬他。1960年中國民主黨的籌組，傅正絕對是雷震最得力的助手，逮捕傅正前後，兩蔣也許有要把傅正置於死地的意思。

他說，1950年代傅正日記最珍貴的是提供他近身觀察蔣經國那一套革命民主理論的虛假，對蔣經國的左右手李煥王昇等人都有相當程度的認識。這些經驗，當然深深影響到1986年7月3日傅正在秘密組黨十人小組的角色，十人小組不會是憑空掉下來，這中間的串連組成，傅正絕對是一個關鍵核心的角色。

1979年3月7日雷震過世，他在昏迷狀態中，連家人都認不得了，唯獨記住傅正，他告訴傅正「我們的黨，我們的雜誌都被他們蔣家父子弄垮了！」，傅正之後即繼承雷震的遺志，並認為要突破黨禁，就要組黨。

(中時 )