前高雄市新聞局長王淺秋，自選後就退居韓市長團隊二線，今天適逢一年一度母親節，她也特地以一張圖祝福全天下的媽媽們，母親節快樂。讓人意外的是，這篇文竟吸引1萬多名網友大讚。

現任高雄市政府市政顧問的王淺秋，過去曾任市府新聞局長，2019年曾擔任過韓國瑜總統競選辦公室總發言人，選後從韓市府團隊要職、改任顧問一職。

王淺秋昨(9日)晚間在臉書獻上祝福，「感恩的時節，祝福大家都擁有滿滿正能量，幸福每一天」，並附上一張高雄市長韓國瑜和柴犬「黑米魯」手捧愛心的圖片。貼文一出更吸引1.4萬的網友按讚。

而網友們也紛紛留言祝福王淺秋，「祝淺秋姊母親節快樂」、「局長加油！母親節快樂」、「也祝福局長母親節快樂」、「反罷韓加油，淺秋加油」、「再累也要撐下去，加油！」、「欣賞您過去發言，未來繼續努力」、「祝事事順心，母親節快樂」。

(中時電子報)